Археологи нашли фрагмент ювелирного слитка под Минском
Археологи Института истории Национальной академии наук Белоруссии продолжают раскопки на территории средневекового торгово-ремесленного посада на реке Менке под Минском. Об этом сообщает БелТА, партнер TV BRICS.
Отмечается, что раскопки ведутся на площади 24 квадратных метров, глубина исследований достигла 0,6 метра. Сейчас археологи завершили расчистку участка и начали подробно документировать находки в культурном слое.
Среди найденных предметов – два железных ножа, шило, наконечник стрелы, пломба, фрагмент ювелирного слитка, а также редкая пуговица с изображением цветка. По данным ученых, особый интерес вызывают многочисленные оплавки и обрезки олова и свинца, что свидетельствует об активном ремесленном производстве на этом месте.
Керамика, обнаруженная в культурном слое, относится к XI – началу XII века. Это позволяет уточнить время существования посада и его значение в экономической жизни региона.
Как ранее сообщал партнер TV BRICS, Daily News Egypt, египетские археологи обнаружили древнее здание с уникальными фресками в городе Асьют. Постройка из глинобитного кирпича, датируемая VI-VII веками нашей эры, была найдена в районе Манкабад. Здание связано с коптским христианским наследием Египта. Внутри сохранились редкие фрески с религиозной символикой, изображениями Иосифа Плотника, младенца Иисуса и надписями на коптском языке. На месте также найдены кельи, жилые комнаты, керамика, декоративные элементы с изображениями животных. Другой партнер медиасети, агентство Mehr, информировал о завершении первого сезона археологических раскопок на равнине Махан в иранской провинции Керман. Исследователи обнаружили мастерские по изготовлению каменных орудий, медеплавильные печи энеолита и литейные ямы бронзового века. Наиболее значимыми находками стали стоянки эпох палеолита, меди и бронзы.