Археологи Института истории Национальной академии наук Белоруссии продолжают раскопки на территории средневекового торгово-ремесленного посада на реке Менке под Минском. Об этом сообщает БелТА, партнер TV BRICS.

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Отмечается, что раскопки ведутся на площади 24 квадратных метров, глубина исследований достигла 0,6 метра. Сейчас археологи завершили расчистку участка и начали подробно документировать находки в культурном слое.

Среди найденных предметов – два железных ножа, шило, наконечник стрелы, пломба, фрагмент ювелирного слитка, а также редкая пуговица с изображением цветка. По данным ученых, особый интерес вызывают многочисленные оплавки и обрезки олова и свинца, что свидетельствует об активном ремесленном производстве на этом месте.

Керамика, обнаруженная в культурном слое, относится к XI – началу XII века. Это позволяет уточнить время существования посада и его значение в экономической жизни региона.

Как ранее сообщал партнер TV BRICS, Daily News Egypt, египетские археологи обнаружили древнее здание с уникальными фресками в городе Асьют. Постройка из глинобитного кирпича, датируемая VI-VII веками нашей эры, была найдена в районе Манкабад. Здание связано с коптским христианским наследием Египта. Внутри сохранились редкие фрески с религиозной символикой, изображениями Иосифа Плотника, младенца Иисуса и надписями на коптском языке. На месте также найдены кельи, жилые комнаты, керамика, декоративные элементы с изображениями животных. Другой партнер медиасети, агентство Mehr, информировал о завершении первого сезона археологических раскопок на равнине Махан в иранской провинции Керман. Исследователи обнаружили мастерские по изготовлению каменных орудий, медеплавильные печи энеолита и литейные ямы бронзового века. Наиболее значимыми находками стали стоянки эпох палеолита, меди и бронзы.