От Генри Эвери до Уильяма Кидда: пираты, завладевшие самым большим кушем

Пираты и награбленные ими сокровища уже много лет будоражат фантазию писателей, историков, кинематографистов и разработчиков видеоигр. Пиратские клады вполне реальны. Некоторые из них впоследствии находят отважные исследователи, но другие так и остаются то ли вымыслом, то ли загадкой. Портал livescience.com рассказал о самых масштабных пиратских налетах в истории.

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Крупнейший куш в истории пиратов

В сентябре 1965 года флот под командованием Генри Эвери атаковал конвой из 25 кораблей, принадлежавший Империи Великих Моголов. Они успешно захватили несколько суден, включая «Ганг-и-Саваи» — корабль, принадлежавший лично императору. Призом пиратов стали более 500 000 слитков золота и серебра, что сделало этот налет самым прибыльным за всю историю пиратства.

Эвери пришлось податься в бега от британского правительства и Ост-Индской компании, ведшей бизнес с моголами в те времена. И те, и другие назначили огромную награду за голову пирата. Его так и не поймали, но судьба Генри Эвери по-прежнему неизвестна.

Сокровища Уильяма Кидда

30 января 1968 года капитан Уильям Кидд захватил корабль Quedagh Merchant, груженый золотом, серебром, шелками, сатином и другими ценными товарами. Кидд был корсаром — то есть, он получил разрешение на свою деятельность от британской короны и мог атаковать корабли, принадлежавшие врагам Англии. Но Quedagh Merchant не был вражеским судном: корабль перевозил груз для Ост-Индской компании.

После этого инцидента Кидда заклеймили пиратом и поймали в Нью-Йорке, откуда его перевезли в Лондон и повесили в 1701-м. Никто не знает, что произошло с его награбленными сокровищами: истории о возможном местоположении клада рассказывают и по сей день.

Ограбление Nosa Senhora do Cabo

8 апреля 1721 года группа пиратских кораблей захватила португальский корабль Nosa Senhora do Cabo (или «Хозяйка мыса»), который перевозил груз для двух заказчиков — наместника и архиепископа Гоа. На борту находились золотые и серебряные слитки, сундуки с жемчугами и золотой крест 100 кг.

По легендам, один из пойманных пиратов, участвовавших в нападении, перед казнью бросил в толпу листок с зашифрованным сообщением, которое якобы указывало на местоположение сокровищ. Но некоторые ученые считают, что эта история выдумана, а таинственную криптограмму пирата по кличке Стервятник придумали уже после его смерти.

Налет на «Уиду»

В начале 1717 года пираты под руководством Сэма Беллами захватили рабовладельческий корабль «Уида», находившийся на территории Багамских островов. Пираты, будучи впечатленными размером, скоростью и вооружением корабля, решили присвоить его себе и сделать его пиратским флагманом. Так бывший транспорт для рабов стал участником дюжин нападений на торговцев в Карибском море.

Пираты хранили значительную часть своих сокровищ прямо на корабле, но им не повезло: шторм на море в апреле 1717-го затопил «Уиду», и из команды выжило всего два человека. Они утверждали, что на корабле суммарно утонуло добра стоимостью более 30 000 британских фунтов — или свыше $7,3 млн по нынешнему курсу. В 1984 году команда исследователей смогла найти часть этого клада, и теперь они выставлены в музее в штате Массачусетс.

Датско-английское нападение на «Великого Мохаммеда»

В 1698-м датчанин Дирк Чиверс и англичанин Роберт Куллифорд объединили усилия, чтобы захватить «Великого Мохаммеда» — корабль, перевозивший по морю мусульман, отправившихся в паломничество до Мекки. По данным историков, пираты награбили имущества на $25,5 млн по нынешнему курсу.

После этого Чиверс и Куллифорд якобы отвезли клад на остров Святой Мэри рядом с Мадагаскаром. Обоих поймали вскоре после нападения. Чиверс умер в тюрьме Бомбея, а Куллифорд дал показания против других пиратов в обмен на свободу. Судьба сокровищ так и осталась тайной.