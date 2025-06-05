Россияне пожаловались на работу Telegram после обновления

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в его работе после свежего обновления. Об этом сообщает портал Downdetector.

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Чаще всего фиксируются сбои в работе мобильного приложения. Больше всего жалоб на работу мессенджера фиксируется в Калмыкии и Камчатском крае.

21 мая сообщалось, что жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. По данным Telegram-канала Shot, россияне заметили технические неполадки в работе сервисов YouTube, TikTok и Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), а также мессенджера Telegram. Самое большое количество обращений поступило от жителей Липецкой области.