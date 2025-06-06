Apple не дали отложить радикальные изменения правил App Store

Apple потерпела очередное поражение в судебной тяжбе с Epic Games, создателем Fortnite, из-за правил в App Store. Apple пыталась отсрочить исполнение судебного решения, обязывающего её разрешить сторонние способы оплаты в приложениях. Однако федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил это требование.

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Ранее, в апреле, суд постановил, что Apple должна следовать решению от 2021 года. Согласно нему приложений могут направлять пользователей на свои сайты для оплаты, минуя App Store. Это означает, что Apple не сможет взимать комиссию за такие транзакции.

Apple обратилась за отсрочкой исполнения, пока готовится к апелляции, но суд отказал. Это стало серьёзным ударом по бизнес-модели компании, поскольку она получает значительную прибыль от комиссий в App Store.