Могут ли люди спонтанно самовозгораться?

Истории о спонтанном самовозгорании людей до сих пор не дают покоя сторонникам теорий заговора и тем, кто верит в паранормальное. Но правда ли человек может просто взять и загореться на ровном месте? И если может, то в чем причина? Портал popsci.com разобрался в феномене.

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Смерти от самовозгорания редки, особенно в XXI веке, но в Европе XVII, XVIII и XIX веков были описаны или задокументированы дюжины подобных случаев. И многие из них имеют характерные черты. Жертвами обычно были крупные женщины постарше. Зачастую источники утверждают либо что они злоупотребляли алкоголем, либо что спиртное присутствовало на месте смерти. Тела, как правило, находили со сгоревшим дотла торсом, а под трупами оставались лужицы темной, жирной субстанции. При этом на конечностях жертв и окружающих предметах интерьера не было следов пожара.

Жуткие сцены часто попадали в заголовки «таблоидных» периодических изданий того времени. Истории о спонтанном самовозгорании воспринимались как сенсационные, необъяснимые инциденты — по сути, они были своего рода кликбейтом эпохи просвещения. Информация нередко преувеличивалась, а хроникеры старались ввинтить в истории мораль об излишествах порочной жизни.

Боязнь, что живой человек в любой момент может вспыхнуть пламенем, вошла в культурный код той эпохи — она отражалась и в прессе, и в литературе. О чем-то подобном писали Чарльз Диккенс, Герман Мелвилл и Эмиль Золя, но в их творчестве этот феномен не был лишь удобным сюжетным приемом. Для некоторых он был вполне реальным: например, Диккенс действительно верил, что самовозгорание может произойти в настоящей жизни.

И отчасти он был прав. По крайней мере, если отталкиваться от научной точки зрения, спонтанное самовозгорание — реальный феномен. Определенные огнеопасные химикаты, такие как фосфор, или материалы, вроде мокрого сена или компост, могут воспламениться при относительно низких температурах без какого-либо источника искры. Экзотермические химические реакции и накопление тепла в разлагающейся органической материи, равно как и ферментация, объясняют внезапные пожары.

Но человеческое тело — совсем другой разговор. Спонтанное самовозгорание человека, мягко говоря, очень маловероятно, и им вряд ли можно объяснить хоть один из случаев в исторических источниках. Никто не видел ничего подобного собственными глазами, на публике.

По факту, жертвами всех инцидентов были люди, умершие в изоляции, без свидетелей. Не было ни одного рассказа о похожем случае с любыми другими видами животных — только с людьми. Вероятно, потому что животные обычно не заворачиваются в пледы с бутылкой виски и сигаретой.

Есть ряд гипотез, которые призваны объяснить механизм спонтанного самовозгорания человека, но ни одна из них не имеет под собой научного обоснования, и ни одна не была проверена на практике. Любители теорий заговора и ученые XIX века винили во всем божью кару, молнию, ничтожные количества фосфора, статическое электричество, неуточненные частицы в крови и кишечные газы. Не так давно независимый исследователь предположил, что причиной возгорания может быть накопление ацетона в результате метаболического процесса — кетоза.

Но существует и более реалистичное объяснение, в котором никак не замешан элемент спонтанности. Если допустить, что за самовозгорание ответственен эффект фитиля, то все сразу становится логичным, ведь люди — не что иное как большие свечи. Человеческий жир может гореть под пледом и одеждой при небольшой толике топлива; например, пролитом алкоголе. При подобных условиях огонь может гореть долго и медленно, генерируя высокую температуру без большого пламени и сопутствующего урона. Если подвыпивший или заснувший человек прольет на себя крепкий алкоголь и выронит подожженную сигарету, то неосторожность вполне способна запустить смертельный процесс.

Так, в 1998 году эксперимент, проведенный для документальной съемки BBC, продемонстрировал, что эффект фитиля и впрямь может привести к результатам, описанным в исторических свидетельствах. Для опыта тушу свиньи подожгли именно при таких условиях, и она сгорела примерно так же, как люди в историях из прошлого — торс превратился в пепел, а менее жирные части туши остались нетронутыми.