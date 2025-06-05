Samsung пригрозили запретом на продажу складных смартфонов

Поставщик корпорации Samsung BOE обвинил партнера в краже технологий. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

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В BOE полагают, что Samsung заимствовала технологию производства OLED при создании панелей с камерой под дисплеем. Согласно материалам по поданному иску, южнокорейского IT-гиганта обвиняют в нарушении прав на четыре патента, связанных с производством матрицы и дисплея.

По словам журналистов медиа, если суд примет сторону истца, Samsung могут запретить продавать складные смартфоны, созданные по технологиям BOE. Они обратили внимание, что южнокорейская компания начала вражду первой. В апреле 2025 года она подала в суд на BOE, обвинив в переманивании сотрудников и краже коммерческих секретов для создания дисплеев microOLED.

В материале говорится, что эффект от судебных разбирательств вряд ли будет быстрым, и Samsung никто не помешает выпустить новое поколение складных смартфонов. Также стороны могут заключить соглашение и отказаться от взаимных претензий.

В декабре 2024 года южнокорейская компания LS Cable & System обвинила корпорацию Apple в краже патента беспроводной зарядки. В начале прошлого года Apple пришлось отключить в продаваемых в США умных часах пульсоксиметр из-за проигранного суда компании Masimo.