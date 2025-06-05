Архитектурные чудеса: впечатляющие проекты, напечатанные на 3D-принтерах в России

В России активно растет рынок трехмерной печати. Эта инновационная технология позволяет уменьшить затраты и сократить сроки строительства, а также предоставляет возможность воплотить практически любое архитектурное решение. РБК выяснил, какие наиболее важные проекты были реализованы с использованием такой печати в стране.

Среди таких проектов — первый жилой дом в Ярославле, который был возведен в 2017 году. Девелопером проекта выступила группа компаний «АМТ-Спецавиа». Площадь здания составляет 300 кв. м.

Еще одним проектом является общественно-культурный центр в Татарстане. Здание площадью 1,6 тыс. кв. м было открыто в 2019 году в селе Мальбагуш. Проект реализовала компания «Татнефть». Центр включает библиотеку, кинозал, медпункт, спортзал и административные помещения. Высота здания — 5 м, концертного зала — 10 м. Центр признан самым высоким 3D-зданием в России.

Третий проект — двухэтажный 3D-коттедж в Подмосковье. Дом площадью 198 кв. м построен в 2024 году компанией «3D-Строй». Он возведен за три месяца методом полевой 3D-печати из бетона. Здание имеет шестиметровые потолки, панорамные окна и эксплуатируемую крышу с солнечными батареями.

Четвертый проект — 3D-отель в Тульской области. Речь идет о сферическом коттедже WonderDom. Отель напечатали в 2024 году в экопарке «Ясно Поле». Это проект Тотана Кузембаева. Здание вмещает восемь человек. Внутри есть две спальни, гостиная, два санузла и кухня. Пятым проектом является фонтан высотой 12 м и весом 20 тонн. Он был установлен в ЖК «Римский» в 2024 году. Фонтан изготовлен из цветного бетона с каменной крошкой.