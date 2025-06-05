Amazon тестирует роботов-курьеров, которые будут выскакивать из фургонов

Amazon разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое позволит роботам-гуманоидам выполнять функции курьеров. Эти роботы будут перевозиться в электрических фургонах Rivian и выпрыгивать из них на ходу для доставки товаров до двери. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на расследование The Information.

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Ссылаясь на анонимный источник, «осведомленный о проекте», в The Information написали, что Amazon почти завершила строительство «парка гуманоидов» в одном из своих офисов в Сан-Франциско. Этот полигон, размером примерно с кафе, как сообщается, включает один фургон Rivian для тренировочных целей. Цель Amazon — научить роботов «выскакивать из задней части электрических фургонов Rivian и доставлять посылки».

Эти сообщения совпадают с запуском Amazon новой команды по разработке «агентного ИИ», которая будет развивать технологии для роботов, работающих в логистических центрах Amazon.

В заявлении для Silicon Valley представители Amazon отметили:

«Вместо жестких, специализированных роботов мы создаем системы, которые могут слышать, понимать и выполнять команды на естественном языке, превращая складских роботов в гибких, многофункциональных помощников».

Amazon уже активно использует различных автономных роботов на своих складах, включая испытания гуманоида Digit от Agility Robotics. Изначально Digit позиционировался для таких задач, как доставка посылок из фургонов, и новый тренировочный комплекс Amazon призван реализовать это первоначальное видение. The Information уточняет, что на объекте будут тестироваться «различные» гуманоидные роботы для доставки посылок, в том числе модель стоимостью $16 000 от китайской компании Unitree.