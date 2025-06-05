В Госдуме прокомментировали возможность блокировки Telegram

Мессенджер Telegram не заблокируют, пока он соблюдает законодательство РФ.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — заявил депутат.

Поводом для опасений о возможной блокировке приложения в России стал запуск национального мессенджера MAX, задачей которого станет обеспечение возможности ведения аналогичных существующих в Telegram каналов с «гарантией» их достоверности и интеграцией с государственными сервисами. Разработчики мессенджера намерены сделать его преимуществом более высокое качество видеосвязи, чем у WhatsApp.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что VK мессенджер MAX не уступает зарубежным конкурентам. По его словам, это приложение построено на новой архитектуре, и в него встроены технологии машинного обучения.