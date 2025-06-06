В Китае начали давать доступ к глобальному интернету

Китайская провинция Хайнань, расположенная на одноименном острове, запускает новый эксперимент по частичному открытию доступа к мировому интернету. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Теперь власти разрешили компаниям, зарегистрированным на острове, подавать заявки на обход существующих ограничений. Подать заявку на ее подключение могут сотрудники официально зарегистрированных на Хайнане организаций через местный Международный центр обслуживания данных (HIDCSC). Если заявку одобрят — на это может уйти до пяти месяцев — пользователям откроют доступ к интернет-ресурсам, которые обычно заблокированы в Китае, и позволят обойти так называемый «Великий китайский файрвол».

«Великий китайский файрвол» — система государственной интернет-цензуры, ограничивающая доступ ко множеству зарубежных сайтов. В Китае недоступны, например, Google, Wikipedia, YouTube, X (бывший Twitter), Zoom и другие платформы. Использование или продажа VPN-сервисов без разрешения в Китае — вне закона.

Источник издания сообщил, что жестких критериев по размеру или направлению бизнеса власти не установили, и инициатива вызвала интерес у многих компаний. По его словам, несмотря на расширенный доступ, часть ресурсов все же останется под блокировкой. О каких сайтах или типах контента идет речь, он не уточнил.

Еще в 2018 году хайнаньские власти обсуждали возможность частичного снятия интернет-ограничений, чтобы привлечь иностранных туристов. Тогда речь шла о доступе к Twitter, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube, но проект так и не был реализован из-за критики и других факторов.