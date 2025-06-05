Наушники AirPods смогут управлять камерой и отслеживать сон

С выходом операционной системы iOS 19 пользователи AirPods получат доступ к ряду новых функций, включая управление камерой iPhone и улучшенный трекинг сна. Об этом со ссылкой на близкие к Apple источники сообщает издание 9to5Mac. Официальный анонс данных нововведений может состояться уже на предстоящей конференции для разработчиков WWDC.

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Одной из наиболее востребованных новинок станет возможность дистанционного управления камерой iPhone или iPad: пользователи смогут делать снимки простым нажатием на ножку наушника. Эта функция призвана упростить процесс создания фотографий, особенно при съемке на расстоянии.

Кроме того, Apple, по всей видимости, решила проблему любителей засыпать под музыку или подкасты. AirPods смогут автоматически определять, когда пользователь уснул, и приостанавливать воспроизведение. Пока неясно, будет ли эта функция работать автономно или в связке с Apple Watch, которая уже имеет функцию отслеживания сна, но она обещает стать значительным улучшением комфорта использования.

Помимо этого, компания работает над расширением существующих функций управления движениями головой. Например, появится возможность переключения между режимом «Осведомленность о разговоре» (Conversation Awareness) и шумоподавлением кивком головы.

Еще одним значимым нововведением для создателей контента станет режим микрофона «студийного качества». Эта функция призвана превратить AirPods в серьезного конкурента профессиональным петличным микрофонам, улучшая качество записи голоса за счет машинного обучения, которое будет отделять голос от фоновых шумов.

Также ожидаются улучшения для образовательной сферы: Apple стремится упростить процесс сопряжения AirPods с общими iPad, что особенно актуально для классов, где одним устройством пользуются несколько учеников. Цель состоит в том, чтобы сделать подключение более быстрым и менее трудоемким.

WWDC 2025 пройдет с 9 по 13 июня. Основная часть форума начнется 9 июня в 20:00 по московскому времени.