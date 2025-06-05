В Турции обнаружили предполагаемую гробницу семьи царя Мидаса

Археологи сделали одно из самых важных открытий за последние десятилетия: в древнем фригийском городе Гордион (Центральная Анатолия, Турция) обнаружена новая королевская гробница. Она может принадлежать родственнику легендарного царя Мидаса или самому царю. Об этом сообщил портал Anatolian Archaeology.

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Открытие было объявлено министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем:

«Это самое значительное открытие со времен Tumulus Midas. Мы считаем, что погребенный здесь человек был представителем королевской семьи».

Гробница найдена в насыпи Tumulus T26 в ходе 121-дневной археологической экспедиции под руководством профессора Сулеймана Юйцеля Шенюрта. Внутри обнаружено 88 прекрасно сохранившихся артефактов, включая крупные бронзовые котлы, железные светильники, предметы быта и декоративные элементы. Особую ценность представляет деревянная погребальная камера — редчайшая находка такого рода.

Гордион — столица мифов и археологических сенсаций

Город, расположенный рядом с деревней Яссыхеюк (район Полатлы, Анкара), был столицей фригийской цивилизации и официально вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году за свое археологическое значение и 4500-летнюю историю проживания.

По словам профессора Брайана Роуза из Университета Пенсильвании, возглавляющего международную археологическую миссию:

«Гордион был сопоставим по значимости с Афинами, Римом и Вавилоном. Это был центр инноваций в архитектуре, деревообработке, текстиле и даже мозаике».

Гордион также связан с одной из самых известных легенд античности — Гордиевым узлом, который, согласно преданию, разрубил Александр Македонский в 334 году до н.э., открыв себе путь к завоеванию Азии. Археологи полагают, что узел мог находиться в недавно изученном мозаичном зале, где также был найден сфинкс из золота и слоновой кости.

Уникальность находки

До сегодняшнего дня Tumulus Midas оставался самой выдающейся гробницей в регионе, но находка в T26 может занять второе место по значимости. Уникальность нового захоронения — в редком сохранении деревянной конструкции и богатом инвентаре, дающем представление о фригийских погребальных обрядах и статусе усопшего.

Кроме того, находки помогают пересмотреть миф о «золотом прикосновении» Мидаса. Учёные предполагают, что он мог возникнуть из-за блестящих нарядов фригийской знати, окрашенных минеральным пигментом гетитом, дающим золотистый эффект на солнце.

К концу 2025 года находки из Tumulus T26, включая саму гробницу, планируется выставить в Музее Гордиона. Уже восстановлены 47 предметов, представленных публике во время пресс-конференции.