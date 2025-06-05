В Турции обнаружили предполагаемую гробницу семьи царя Мидаса

В Турции обнаружили, возможно, гробницу семьи царя Мидаса
Археологи сделали одно из самых важных открытий за последние десятилетия: в древнем фригийском городе Гордион (Центральная Анатолия, Турция) обнаружена новая королевская гробница. Она может принадлежать родственнику легендарного царя Мидаса или самому царю. Об этом сообщил портал Anatolian Archaeology.
Открытие было объявлено министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем:
«Это самое значительное открытие со времен Tumulus Midas. Мы считаем, что погребенный здесь человек был представителем королевской семьи».
Гробница найдена в насыпи Tumulus T26 в ходе 121-дневной археологической экспедиции под руководством профессора Сулеймана Юйцеля Шенюрта. Внутри обнаружено 88 прекрасно сохранившихся артефактов, включая крупные бронзовые котлы, железные светильники, предметы быта и декоративные элементы. Особую ценность представляет деревянная погребальная камера — редчайшая находка такого рода.
Гордион — столица мифов и археологических сенсаций
Город, расположенный рядом с деревней Яссыхеюк (район Полатлы, Анкара), был столицей фригийской цивилизации и официально вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году за свое археологическое значение и 4500-летнюю историю проживания.
По словам профессора Брайана Роуза из Университета Пенсильвании, возглавляющего международную археологическую миссию:
«Гордион был сопоставим по значимости с Афинами, Римом и Вавилоном. Это был центр инноваций в архитектуре, деревообработке, текстиле и даже мозаике».
Гордион также связан с одной из самых известных легенд античности — Гордиевым узлом, который, согласно преданию, разрубил Александр Македонский в 334 году до н.э., открыв себе путь к завоеванию Азии. Археологи полагают, что узел мог находиться в недавно изученном мозаичном зале, где также был найден сфинкс из золота и слоновой кости.
Уникальность находки
До сегодняшнего дня Tumulus Midas оставался самой выдающейся гробницей в регионе, но находка в T26 может занять второе место по значимости. Уникальность нового захоронения — в редком сохранении деревянной конструкции и богатом инвентаре, дающем представление о фригийских погребальных обрядах и статусе усопшего.
Кроме того, находки помогают пересмотреть миф о «золотом прикосновении» Мидаса. Учёные предполагают, что он мог возникнуть из-за блестящих нарядов фригийской знати, окрашенных минеральным пигментом гетитом, дающим золотистый эффект на солнце.
К концу 2025 года находки из Tumulus T26, включая саму гробницу, планируется выставить в Музее Гордиона. Уже восстановлены 47 предметов, представленных публике во время пресс-конференции.