Российские ученые получат доступ к 50 тысячам расшифровок геномов

Более 50 тысяч полных расшифровок геномов людей станут доступны для научных исследований. В эту базу вошли как данные здоровых людей, так и пациентов с онкологическими и наследственными заболеваниями, включая редкие (орфанные) патологии.

© Ferra.ru

Информация предоставляется в обезличенном виде, что гарантирует конфиденциальность. Проект реализует компания Evogen, которая собирала эти данные с 2019 года. По словам заместителя гендиректора компании Олеси Сагайдак, такой шаг соответствует миссии компании — развивать генетическую грамотность и способствовать прогрессу в медицине.

Сергей Куцев, директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова, подчеркнул важность подобных исследований. Анализ геномов позволяет не только точнее диагностировать наследственные и онкологические заболевания, но и разрабатывать терапию, воздействующую непосредственно на механизмы развития болезни.