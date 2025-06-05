В РАН предложили проводить лотерею космических путевок

Это поможет привлечь больше людей в сферу.

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С такой идеей в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зелёный.

«Космическая программа должна быть доступна для каждого гражданина. Космический туризм — важная социальная мера для приближения космоса к обычному человеку. Я предлагаю сделать этот туризм не платным, чтобы летали не только богатые дяди-олигархи, а любой желающий. Для этого надо будет купить лотерейный билет — пускай он будет дорогим, стоимостью хорошего горного велосипеда. Эти деньги будут потрачены не зря. Человек сможет пройти хорошее медицинское обследование, как его проходят космонавты, будет участвовать в каких-то тестах, многое узнает о своём здоровье. Конечно, из большого количества людей, которые будут в этом участвовать, полетит только один, два или три человека, но вовлечены будут все — они сделают свои вложения, будут понимать, что поддерживают космос».

Ранее в «Роскосмосе» заявили о планах развивать космический туризм. Площадкой для этого может стать Российская орбитальная станция. Её первые модули должны быть развёрнуты на околополярной орбите в 2027 году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.