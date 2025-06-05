Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры Трампом на пост главы NASA

Бизнесмен Джаред Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры на пост главы НАСА президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом пишет издание SpaceNews.

«Полагаю, были люди, у которых имелись свои корыстные цели, и я оказался хорошей, заметной целью», — сказал предприниматель в подкасте на YouTube.

По словам Айзекмана, о своем решении Белый дом проинформировал его 30 мая — за день до официального обнародования этой информации Трампом.

«Это был настоящий облом», — заявил предприниматель.

Бизнесмен добавил, что человек, который позвонил ему с сообщением о снятии его кандидатуры, заявил, что Трамп «решил пойти в другом направлении», поскольку Айзекман связан с главой SpaceX Илоном Маском.

«Я не думаю, что время [отзыва кандидатуры] стало совпадением [с тем], что в тот же день происходили и другие изменения», — сказал бизнесмен, напомнив об уходе Маска из Департамента эффективности правительства США.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА является внутренним делом США.