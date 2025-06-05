В Нидерландах нашли руины крупнейшего римского здания

В нидерландском городе Неймеген археологи случайно наткнулись на руины масштабного римского здания — прямо на месте, где в скором времени начнётся современная городская застройка.

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Сооружение обнаружено в районе Ваалфронт, на территории бывшего римского города Ульпия Новиомагус. По оценкам специалистов, его размеры достигали 30×35 метров, а внутренний двор — 20×25 метров. Среди находок — фрагменты каменных колонн, черепица, обломки посуды и бытовых предметов. Архитектура указывает на то, что здание имело общественное назначение — возможно, использовалось как рынок или административный центр.

Неожиданность находки в том, что в этой части города раньше не фиксировались полноценные римские постройки. Археологи предполагают: древний город простирался ближе к реке Ваал, чем считалось ранее.

Работы проходят на территории будущего района Waalkwartier West. Полностью раскопать здание не получится — часть уже оказалась под фундаментом будущих строений. Исследования планируют завершить до конца недели.