«Яндекс Карты» получили масштабное обновление

"Яндекс Карты" полностью обновили дизайн в мобильном приложении и веб-версии.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, теперь детальная разметка дорог видна не только водителям в режиме навигации, но и всем пользователям - вместе с 3D-достопримечательностями и новыми фото-ориентирами. Все дороги при этом поменяли цвет на серый.

В офисе отечественного геосервиса отметили, что в основе нового поколения "Карт" - улицы и дороги с детальной разметкой. Чтобы их увидеть, не нужно переходить в режим автомобильной навигации: они видны всегда и доступны для маршрутов пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Для этого разметку обновили: так, на карте можно посмотреть, где именно проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути.

Подземные переходы выделены фиолетовым цветом и просвечивают через дорожное полотно, что позволяет быстрее понять, куда ведёт тот или иной выход. У каждого из них обозначен тип подъёма: с пандусом или без.

Представители картографической платформы рассказали, что все цвета и шрифты на карте обновились. На смену пастельным тонам пришли более насыщенные и естественные оттенки. Это помогло визуально объединить различные элементы карты: детализированные дороги, 3D-объекты и тротуары.

При отдалении карты теперь лучше видно, например, где заканчивается граница города, а на более крупных масштабах - где проходят дороги и тропинки. А благодаря новой типографике топонимы и названия улиц стали более читаемыми.

Обновление карты коснулось всех сценариев использования сервиса. Например, в режиме "Транспорт" чётче показаны полосы трамвайных путей, а остановки одинаково хорошо видны на всех масштабах карты. В режиме "Навигатор" пробки и названия улиц стали более заметными. А пешеходам реалистичная разметка позволит быстрее найти нужное здание в незнакомой местности.

Также на мелких масштабах теперь появляются фото-ориентиры - на них изображены основные достопримечательности. Например, на фото-ориентирах Москвы видны Кремль, МГУ, ГЭС-2 и другие архитектурные доминанты города.

Новый дизайн уже доступен для пользователей на смартфонах iOS и Android, а также в веб-версии сервиса. Детализированная разметка есть более чем в 40 городах России. Обещано, что в июне обновление появится и на часах с watchOS.