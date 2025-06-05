Apple не смогла договориться с Китаем по поводу ИИ

Китайские власти приостановили одобрение сервисов искусственного интеллекта (ИИ) от Apple, разработанных в сотрудничестве с Alibaba для iPhone. Это решение, по данным источников, напрямую связано с обостряющейся геополитической напряженностью между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

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По данным FT, Управление киберпространства Китая (CAC) остановило рассмотрение заявки на запуск пакета сервисов Apple Intelligence, которые должны были использовать ИИ-модели Alibaba для китайских пользователей. Основной причиной называется рост торговых и политических разногласий, особенно усилившихся в период администрации Дональда Трампа.

Американский технологический гигант напрямую страдает от ухудшения двусторонних отношений. Несмотря на попытки главы Apple Тима Кука наладить диалог с администрацией Трампа, компания оказалась под давлением из-за требований президента о переносе производства из КНР в США и угрозы введения 25-процентных пошлин на электронику.

Эти задержки лишь усугубляют положение Apple, которая уже теряет позиции на китайском рынке. По данным IDC, доля корпорации в премиальном сегменте КНР сократилась с 70% в начале 2023 года до 47% в первом квартале этого года. В то же время, Huawei значительно нарастила свое присутствие, увеличив долю с 13% до 35%.

Для всех иностранных компаний, предлагающих ИИ-услуги в Китае, требуется обязательное одобрение CAC и тестирование всех моделей перед запуском. Хотя партнерство Apple с Alibaba изначально предполагалось как способ ускорить процесс, повышенное внимание к сотрудничеству двух технологических гигантов, напротив, привело к усилению проверок. Ходят слухи, что китайские власти также используют регуляторные рычаги в качестве инструмента давления в торговых переговорах с США. Окончательное решение по данному вопросу ожидается от Госсовета КНР, который параллельно ведет диалог с Вашингтоном о снижении пошлин.

Примечательно, что Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США также выразило озабоченность этим альянсом, однако оно не обладает юридическими инструментами для его блокировки.