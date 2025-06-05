В ЮАР случайно обнаружили представителя древней группы

В ЮАР открыли новый вид червя. Обнаружил существо местный житель, который прогуливался по фермерским угодьям на Свартбергских горах между городами Калицдорп и Аудсхорн.

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В рамках научного исследования местный студент собирал муравьев и ящериц, как вдруг заметил под камнем черного, бархатистого червя.

Поскольку вид был незнаком юноше, он решил передавть его ученым для изучения.

Оказалось, что это неизвестный науке вид, представитель древней группы, который обитал на Земле 500 млн лет назад.

Червь получил название Peripatopsis barnardi. Анализы показали, что существо отделилось от ближайшего родственника еще 15,2 миллиона лет назад.