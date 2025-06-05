Российским ученым удалось разработать легкие аккумуляторы

Петербургские ученые разработали технологию создания легких аккумуляторов, не уступающих литий-ионным по характеристикам. Исследование опубликовано в Journal of Materials Chemistry A.

Литий-ионные аккумуляторы ограничены в эксплуатации, долго заряжаются и взрывоопасны. По словам специалистов, к 2050 году ожидается кризис добычи лития. В этой связи сейчас ведется поиск альтернативных накопителей энергии.

Ученые СПбГУ создали аккумуляторы из проводящего полимера и гидрохинона, обеспечивающего хранение электронов. Эффективность накопления и отдачи заряда составляет 99%. Емкость аккумуляторов — 85–112 мАч/г, что сравнимо со смартфонами. Теоретический предел емкости — более 200 мАч.

Материал производится без сложного синтеза, что делает его экономически привлекательным. Планируется расширение применения аккумуляторов в современных системах хранения энергии.

Ранее сообщалось, что специалисты Института химии растворов РАН создали новый материал, который способен превращать ядовитые для живых существ вещества в углекислый газ, азот и воду.