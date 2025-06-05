В WhatsApp можно будет собрать своего GPT-бота без кода

В WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) вот-вот должен появиться свой «AI Studio» — функция, с помощью которой любой пользователь сможет собрать себе собственного чат-бота. Никакого кода, всё по инструкции, прямо на экране.

По данным WABetaInfo, это будут персонализированные боты, которых можно настроить под свои задачи и стиль общения. Например, сделать себе «коуча по учёбе», «мотивирующего собеседника» или «ассистента по поездкам».

Теперь не нужно заходить в Meta AI Studio через браузер или использовать Messenger и Instagram (признан экстремистским и запрещён в России) — достаточно WhatsApp.

Как это будет работать

AI Studio открывается отдельным пунктом в приложении. Дальше — простая и понятная пошаговая настройка. Сначала выбираете, кто перед вами: например, весёлый помощник или серьёзный советник.

Затем — стиль общения: спокойный, деловой, остроумный и так далее. На основе этих параметров WhatsApp сам предложит варианты поведения и речи для ИИ.

В результате вы получаете бота, который будет общаться так, как вы захотите. Хотите — пусть даёт советы на каждый день, хотите — просто поддерживает беседу в дороге.

Приватность и распространение

Все боты по умолчанию — приватные. Но если вы захотите поделиться своим — получите уникальную ссылку, как у OpenAI и Google. Можно будет делиться с друзьями или публиковать в чатах.

Когда ждать?

Функция пока доступна лишь немногим тестировщикам в бета-версиях WhatsApp для iOS и Android. Но судя по тому, что её элементы уже находят в свежих сборках, до полноценного релиза осталось недолго.