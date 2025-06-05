Легендарная BlackBerry Classic вернулась на Android 13. Но есть нюанс
Китайская компания Zinwa Technology решила возродить культовый смартфон BlackBerry Classic (он же Q20), выпустив обновлённую модель под названием Zinwa Q25.
Устройство сохраняет оригинальные экран, корпус, LED-индикатор и, главное, клавиатуру — но внутри современная начинка: процессор MediaTek Helio G99, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя.
Работает смартфон на Android 13. Однако производитель честно предупреждает: обновлений до Android 14 и выше не будет. Зато обещаны регулярные патчи и новые функции. Также улучшены камеры (50 Мп основная, 8 Мп фронтальная), добавлены USB-C, NFC и аккумулятор на 3000 мАч.
Цена устройства — $400, поставки начнутся в августе. Для фанатов «олдскула» предусмотрен DIY-набор за $300 — для самостоятельной модернизации старого BlackBerry Classic.
Но есть нюанс: несмотря на новую начинку, дисплей остался прежним — квадратный 720 × 720, как в оригинале. Поэтому ждать идеального пользовательского опыта от Android-приложений не стоит.