Легендарная BlackBerry Classic вернулась на Android 13

Китайская компания Zinwa Technology решила возродить культовый смартфон BlackBerry Classic (он же Q20), выпустив обновлённую модель под названием Zinwa Q25.

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Устройство сохраняет оригинальные экран, корпус, LED-индикатор и, главное, клавиатуру — но внутри современная начинка: процессор MediaTek Helio G99, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя.

Работает смартфон на Android 13. Однако производитель честно предупреждает: обновлений до Android 14 и выше не будет. Зато обещаны регулярные патчи и новые функции. Также улучшены камеры (50 Мп основная, 8 Мп фронтальная), добавлены USB-C, NFC и аккумулятор на 3000 мАч.

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Цена устройства — $400, поставки начнутся в августе. Для фанатов «олдскула» предусмотрен DIY-набор за $300 — для самостоятельной модернизации старого BlackBerry Classic.

Но есть нюанс: несмотря на новую начинку, дисплей остался прежним — квадратный 720 × 720, как в оригинале. Поэтому ждать идеального пользовательского опыта от Android-приложений не стоит.