Ученые предложили новую теорию происхождения Вселенной

На протяжении десятилетий теория Большого взрыва считалась основной моделью происхождения нашей Вселенной.

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Однако группа исследователей во главе с профессором Энрике Газтанагой из Портсмутского университета предложила радикально новую концепцию, которая бросает вызов устоявшимся представлениям.

Теория "Вселенной черной дыры"

Согласно новой гипотезе, Вселенная могла образоваться не в результате взрыва, а благодаря процессу гравитационного сжатия материи. Ученые предполагают, что колоссальное облако вещества сжалось до состояния черной дыры, которая затем "отскочила", создав наш космос.

Преимущества новой теории

Профессор Газтанага утверждает, что его модель объясняет структуру Вселенной без привлечения гипотетической "темной энергии". Важное отличие от стандартной модели — предсказание слегка искривленного пространства вместо абсолютно плоского.

Проверка гипотезы

Ключевое доказательство теории — предсказание искривленности пространства — может быть проверено с помощью космического телескопа "Евклид". Если наблюдения подтвердят это предположение, это станет серьезным аргументом в пользу новой концепции.

Неожиданные последствия

Теория приводит к удивительным выводам:

- Наша Вселенная может находиться внутри черной дыры

- Эта черная дыра, в свою очередь, может быть частью более крупной вселенной

- Возможна бесконечная вложенность структур

Критика стандартной модели

Исследователи указывают на слабые места теории Большого взрыва:

1. Необходимость введения гипотетической темной энергии

2. Проблема бесконечно плотной сингулярности

3. Трудности объяснения двух фаз расширения

Квантовый подход

Новая теория основывается на принципах квантовой физики, которые запрещают бесконечное сжатие материи. Вместо сингулярности ученые предлагают модель "отскока" после достижения предельной плотности.

Будущие исследования

Предстоящие миссии, включая "Евклид" и "Арракис", смогут проверить предсказания новой теории. Особое внимание будет уделено измерению кривизны пространства и изучению реликтового излучения.

Философские последствия

Если теория подтвердится, это изменит наше понимание места человечества во Вселенной. Как отмечает профессор Газтанага: "Мы не уникальны, а всего лишь часть более крупной системы".

Заключение

Новая концепция происхождения Вселенной бросает вызов устоявшимся представлениям и открывает новые направления для исследований. Независимо от того, подтвердится ли она окончательно, уже сейчас ясно, что наше понимание космоса продолжает развиваться, предлагая все более сложные и удивительные модели мироздания.