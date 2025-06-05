Xiaomi Smart Band 10 получит увеличенный экран и HyperOS 2.0

Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 готовится к глобальному релизу.

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Согласно утечке от XpertPick, устройство получит увеличенный AMOLED-дисплей с диагональю 1,72 дюйма и разрешением 212 × 520 пикселей (326 PPI). Это немного больше, чем у Smart Band 9, при этом рамки станут тоньше.

Несмотря на рост экрана, батарея останется прежней — 233 мАч. Обещанная автономность составляет до 21 дня. Новинка будет работать на HyperOS 2.0 и предложит пользователям более 150 спортивных режимов.

© NotebookCheck

© NotebookCheck

Также в арсенале — сенсоры PPG, датчик освещенности, совместимость с Android 8.0 / iOS 12.0 и выше.

Smart Band 10 сохранит узнаваемый форм-фактор, но станет чуть шире (22,54 мм против 21,63 мм у предшественника). Глобальный запуск ожидается в ближайшее время, а цена, по слухам, составит от $45 до $57.