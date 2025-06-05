Apple создала наушники с лазером

Корпорация Apple изобрела наушники, оснащенные функцией сканирования с помощью лазера. Об этом сообщает издание Appleinsider.

© Apple

Новый патент Apple обнаружили в США (USPTO). Он описывает беспроводные наушники, оснащенные системой лазерного сканирования. Она необходима для сбора различных данных — в первую очередь, жестов и движений.

С помощью новой технологии, которую Apple называет самосмешивание интерферометрии, в компании намерены создать механику управления устройствами с помощью жестов. Так, уже сейчас с помощью некоторых наушников AirPods можно принимать или отклонять звонки, кивая или покачивая головой.

В материале говорится, что пользователи смогут переключать композиции в плеере движениями губ или с помощью другой мимики. Также подобная система будет подстраховывать систему голосового ввода. Например, она с помощью лазера проконтролирует, точно ли владелец гаджета обратился к голосовому помощнику Siri.

«Apple применяет свой патентный подход и пытается создать прецедент для технологии во всем, от AirPods до очков», — заметили журналисты.

Неизвестно, будет ли технология использоваться в наушниках Apple в будущем.

Ранее стало известно, что Google прекратила поддержку приложения YouTube для ряда популярных смартфонов Apple. Приложение перестанет работать на iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone 7.