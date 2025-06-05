Китайский авиадвигатель AES100 получил производственный сертификат

Разработанный Китаем авиадвигатель AES100 получил производственный сертификат
Разработанный Китаем авиационный турбовальный двигатель AES100 получил сертификат на производство. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Китайскую корпорацию авиационных двигателей.
Производство двигателя будет налажено в центральной провинции Хунань, есть также контракты на продажу, говорится в сообщении. AES100 - это современный гражданский турбовальный двигатель с мощностью до 1 000 кВт. Разработчик отмечает его безопасность, экономичность, удобство обслуживания и хорошую адаптируемость к разным условиям эксплуатации.
AES100 может устанавливаться на двухдвигательные вертолеты с взлетной массой 5-6 тонн и однодвигательные с взлетной массой 3-4 тонны. Двигатель предназначен также для использования в конвертопланах и беспилотных летательных аппаратах для выполнения самых разных задач, включая транспортировку грузов и спасательные операции.