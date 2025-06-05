Google перенесла дату презентации Pixel 10

Недавно появилась информация, что Google планирует представить серию Pixel 10 13 августа — ровно через год после релиза Pixel 9. Однако компания изменила планы, если верить СМИ.

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Теперь они ждут, что Pixel 10 представят 20 августа, и в этот же день начнётся приём предварительных заказов. В продажу смартфоны должны поступить 28 августа, как онлайн, так и в обычных магазинах — если новая дата подтвердится.

Если кратко, то главной особенностью новой серии станет процессор Tensor G5, разработанный TSMC, а не Samsung, как раньше. Так, Pixel 10 — это эволюция фирменного дизайна Google, улучшенные камеры (впервые с телеобъективом в базовой версии), расширенные ИИ-возможности, Android 16 и закономерный акцент на фото/видеосъёмку.