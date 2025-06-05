Какие устройства Apple останутся без iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26

Согласно свежим утечкам, с выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 Apple планирует прекратить поддержку ряда устаревших устройств.
Полный список девайсов, которые, вероятно, не получат обновления достаточно обширен. Так, например, iOS 26 не получат:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
iPadOS 26 не получит iPad 7-го поколения, а macOS 26 не доберется до:
- MacBook Air (Intel, 2020)
- MacBook Pro (2018)
- Mac mini (2018)
- iMac Pro (2017)
Эта информация пока не подтверждена официально, но она основана на надёжных источниках. Как показывает практика, даже если устройство и получит новую ОС, не факт, что оно поддержит все ключевые функции.
Например, лишь часть iPhone с iOS 18 может использовать возможности Apple Intelligence.
Официальный список совместимых устройств станет известен уже на WWDC 2025 — конференция стартует 10 июня. Если ваш гаджет попал в список «выпавших», возможно, стоит задуматься о его замене на более новую модель.