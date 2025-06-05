Какие устройства Apple останутся без iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26

Согласно свежим утечкам, с выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 Apple планирует прекратить поддержку ряда устаревших устройств.

© Ferra.ru

Полный список девайсов, которые, вероятно, не получат обновления достаточно обширен. Так, например, iOS 26 не получат:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPadOS 26 не получит iPad 7-го поколения, а macOS 26 не доберется до:

MacBook Air (Intel, 2020)

MacBook Pro (2018)

Mac mini (2018)

iMac Pro (2017)

Эта информация пока не подтверждена официально, но она основана на надёжных источниках. Как показывает практика, даже если устройство и получит новую ОС, не факт, что оно поддержит все ключевые функции.

Например, лишь часть iPhone с iOS 18 может использовать возможности Apple Intelligence.

Официальный список совместимых устройств станет известен уже на WWDC 2025 — конференция стартует 10 июня. Если ваш гаджет попал в список «выпавших», возможно, стоит задуматься о его замене на более новую модель.