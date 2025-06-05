Птица или инопланетный корабль? Что сфотографировал телескоп LASCO на Солнце

На снимке космического телескопа LASCO в солнечной короне обнаружен загадочный объект, напоминающий гигантскую птицу. Астрономы из РАН попытались дать объяснение этому феномену, но так и не смогли. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

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24 мая телескопом LASCO, установленным на космическом аппарате SOHO, и созданным для исследований Солнца, была сделана серия фотографий нашего светила. Среди них выделялась одна, на которой был отчетливо виден некий объект, отдаленно напоминающий птицу с распростертыми крыльями и пламенным хвостом. На предыдущем снимке, сделанном за 10 минут до этого, ничего подобного не наблюдалось. Как и на следующем, сделанном 10 минут спустя. Размер "птицы" впечатляет: размах ее "крыльев" оценили в 150 тысяч километров, это более чем в 10 раз больше диаметра Земли.

Неизвестную структуру обнаружили специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ (Институт космических исследований) и ИСЗФ (Институт солнечно-земной физики) РАН. Как только сообщение об этом было опубликовано, оно сразу облетело мировые СМИ. Множество агентств и специалистов попытались объяснить феномен, но быстро выяснилось, что внятной теории ни у кого нет. И тогда российские астрономы решились на необычный шаг. В своих соцсетях они в качестве эксперимента попросили пользователей высказывать абсолютно любые предположения о том, чем же может быть таинственный объект. Возможно, эти версии натолкнули бы исследователей на нужный путь рассуждений.

Комментаторы ожидаемо разделились на несколько категорий. Первые утверждали, что это, конечно же, космический корабль пришельцев: в сообщениях массово встречались "зеленые" и "серые" человечки, плазменные формы жизни, ануннаки, визитеры с Нибиру и так далее. Вторая группа – не менее многочисленная – склонялась к техническим сбоям аппаратуры: утекающим зарядам, дефектам матрицы или попаданием в нее заряженных частиц. Кто-то предполагал, что "птица" – это всего лишь космический мусор. Наконец, остальные пользователи считали, что на фотографии запечатлен протуберанец, выброс плазмы, вспышка излучения и тому подобное.

При этом ни одна из версий так и не нашла научного подтверждения и даже не попала в статус "обоснованных предположений". С пришельцами и древнешумерскими богами все и так понятно: современная наука пока не рассматривает возможность их реального существования. Версия с техническими проблемами также не состоятельна: тестирование аппаратуры телескопа показывает ее полную исправность. А "птица" не похожа ни на один из известных сбоев. Космический мусор тоже не подходит, как и выброс солнечного вещества. Вот цитата из официального телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Речь может идти о реальном объекте, который лишь проецируется на Солнце, но расположен не около аппарата <…>, а на некотором удалении – от нескольких десятков до нескольких сот километров. При такой интерпретации, скорее всего, на снимке наблюдается разрушение объекта (это и образует хвост), а финальная стадия происходит с яркой вспышкой, приводящей к перенасыщению детектора (крылья птицы)».

Ученые поясняют: сходу понять, что это за объект, не так просто, поскольку процесс развивается в открытом космосе, где вроде нет прямых причин для разрушения. В настоящее время наблюдательная астрономия уверенно классифицирует 99.9% объектов, которые видит LASCO, но 0.1 или даже 0.01% остаются необъясненными. "Птица", скорее всего, так и останется в этой группе.

Однако интересно отметить, что подобные объекты уже не раз наблюдались астрономами разных стран. В Сети можно обнаружить и другие снимки похожих образований, которых называли "ангелами". У них тоже можно отчетливо различить "крылья" и пламенные "хвосты". Надеемся, что со временем наука даст объяснение этому явлению.

Хотя…