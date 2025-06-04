Найден способ сократить время полета на Марс в три раза

Американский ученый Джек Кингдон из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложил революционный метод, позволяющий сократить время полета на Марс до 90–104 дней с использованием существующих технологий. Это в два-три раза быстрее современных марсианских миссий. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Специалист использовал математический алгоритм для вычисления оптимальных траекторий, которые позволяют кораблю Starship от компании SpaceX достичь Марса за рекордные сроки.

Первый вариант предполагает запуск 30 апреля 2033 года с 90-дневным перелетом и возвращением на Землю 2 июля 2035 года. Второй вариант — запуск 15 июля 2035 года с 104-дневным транзитом. Оба сценария используют периодическое выравнивание Земли и Марса, минимизируя затраты топлива.

«Starship может достичь Марса за три месяца практически в любом окне запуска. Главное преимущество — отсутствие необходимости в ядерных реакторах, которые пока остаются технически и политически сложными», — пояснил Кингдон.

Исследование также предлагает решение ключевой проблемы архитектуры миссии SpaceX — недостаточной массы для обратного полета.

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Кингдон рекомендует дозаправку на низкой околоземной орбите (НОО) с помощью танкеров, что позволит Starship сохранить топливо для маневра возвращения. Грузовые корабли доставят на Марс оборудование для производства топлива из местного углекислого газа и водяного льда, хотя эта технология еще не тестировалась в реальных условиях.

Несмотря на оптимизм, ученый отмечает, что успех зависит от решения нескольких задач, включая улучшение характеристик Starship после испытательных полетов, разработку систем жизнеобеспечения и орбитальной дозаправки и создание инфраструктуры для производства топлива на Марсе.