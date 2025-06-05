Ученые предупредили о шокирующем сценарии потепления

Мир на пороге климатического рекорда: по данным Всемирной метеорологической организации, с вероятностью 80% один из ближайших пяти лет станет самым жарким в истории наблюдений.

Впервые в отчетах также зафиксирована пусть и небольшая, но «шокирующая» вероятность (около 1%) того, что глобальная температура в отдельный год до 2030-го может превысить уровень доиндустриальной эпохи на 2°C. Это значение ранее считалось недостижимым в столь короткой перспективе.

Отчет, составленный при участии 15 научных центров, подчеркивает: человечество все ближе к срыву климатической цели Парижского соглашения. Уже сейчас вероятность того, что временной порог в 1,5°C будет превышен хотя бы в один из следующих пяти лет, достигла 86% — против 40% всего четыре года назад.

Наибольший рост температуры ожидается в Арктике — почти в 3,5 раза выше глобального среднего. При этом тропические леса Амазонии столкнутся с засухами, а Южная Азия, Сахель и Северная Европа — с ростом осадков и наводнений.

«Факт, что даже +2°C теперь кажется возможным — это тревожный сигнал», — отметил климатолог Адам Скейф.

ВМО призывает к срочному сокращению выбросов углерода, подчеркивая: окно для действий еще не закрыто.