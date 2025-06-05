Свитки Мертвого моря ошеломили ученых своей древностью

Эксперты утверждают, что многие из свитков Мертвого моря могут быть старше, чем считалось ранее. Исследователи прибегли к помощи искусственного интеллекта и радиоуглеродного анализа, чтобы по-новому взглянуть на древние тексты.

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Многие из свитков Мертвого моря могут быть старше, чем считалось ранее, а некоторые библейские тексты датируются временем их первоначальных авторов, говорят исследователи.

Первые из древних свитков были обнаружены в пещерах Кумрана в Иудейской пустыне пастухами-бедуинами в середине 20-го века, напоминает The Guardian. Рукописи варьируются от юридических документов до фрагментов еврейской Библии и, как полагают, датируются примерно третьим веком до нашей эры - вторым веком нашей эры.

Теперь исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы по–новому взглянуть на даты изготовления отдельных свитков - находки, по мнению экспертов, могут опровергнуть представления о том, когда, где и кем они были изготовлены.

“Это похоже на машину времени. Таким образом, мы можем пожать руки этим людям, жившим 2000 лет назад, и теперь мы можем гораздо лучше перенести их во времени", - рассказывает профессор Младен Попович, автор исследования из Университета Гронингена в Нидерландах.

Хотя некоторые свитки были датированы радиоуглеродным методом в 1990–х годах, Попович сказал, что ученые не занялись проблемой загрязнения касторовым маслом - веществом, которое применялось в 1950-х годах, чтобы помочь экспертам читать рукописи, но которое могло исказить результаты.

Кроме того, многие свитки были датированы только с помощью анализа почерка.

В статье, опубликованной в журнале Plos One, команда исследователей рассказывает о том, как они попытались провести радиоуглеродный анализ 30 образцов из различных рукописей, найденных в четырех местах, которые, как считается, охватывают пять столетий. Важно отметить, что сначала команда очистила образцы, чтобы удалить загрязнения касторовым маслом.

Исследователи успешно датировали радиоуглеродным методом 27 образцов, обнаружив, что, хотя два из них были моложе, чем предполагал анализ почерка, многие из них были старше.

Среди других находок исследователи обнаружили, что два разных стиля письма, известные как хасмонейская и иродианская письменности, сосуществовали гораздо дольше, чем считалось ранее, в то время как образец из рукописи под названием 4Q114, в которой содержатся стихи из книги пророка Даниила, был старше, чем предполагала традиционная палеография.

“Ранее она была датирована концом второго века до н.э., то есть на одно поколение позже автора Книги пророка Даниила. Теперь, благодаря нашему исследованию, мы возвращаемся в прошлое, в эпоху, современную этому автору”, - отмечает Младен Попович.

Затем команда использовала тип искусственного интеллекта, известный как машинное обучение, для создания модели, которую они назвали Енох – в честь библейской фигуры, связанной с научными знаниями. Команда обучила Еноха, предоставив ему 62 цифровых изображения следов чернил из 24 рукописей, датированных радиоуглеродным методом, вместе с датировками по углероду-14.

Затем ученые проверили модель, показав Еноху еще 13 изображений из тех же рукописей. В 85% случаев модель давала возраст, совпадающий с радиоуглеродными датами, и во многих случаях давала меньший диапазон вероятных дат, чем полученный только с помощью радиоуглеродного датирования.

“То, что мы создали, – это очень надежный инструмент, основанный на эмпирическом опыте, основанный на физике и геометрии”, - комментирует профессор Попович.

Когда "Еноху" были представлены изображения из 135 недатированных рукописей, которые он ранее не видел, 79% из них были датированы реалистично – по оценке экспертов-палеографов. Попович добавил, что те, которые были сочтены нереалистичными, могли содержать проблемные данные, такие как изображения низкого качества.

Система уже предоставила новые данные, в том числе о том, что копия библейской книги "Экклезиаст" датируется временем предполагаемого автора книги.

Попович сказал, что Енох имел в виду, что возраст других свитков теперь можно определить без радиоуглеродного анализа – процесса, который требует уничтожения небольших образцов.

“Существует более 1000 рукописей на свитках Мертвого моря, поэтому наше исследование является первым, но важным шагом, открывающим дверь в историю с новыми возможностями для исследований”, - сказал Попович.

Почетный профессор Джоан Тейлор из Королевского колледжа Лондона считает, что полученные результаты окажут серьезное влияние на кумранские исследования.

“Эти результаты означают, что большинство рукописей, найденных в пещерах близ Кумрана, не были написаны на месте Кумрана, которое было заселено позже”, - сказала она.

Однако доктор Мэтью Коллинз из Честерского университета предупредил, что радиоуглеродный анализ проливает свет только на возраст пергамента, а не на то, когда он был написан, в то время как также возникают вопросы о том, насколько стилистически репрезентативным было небольшое количество обучающих образцов для разных периодов времени.