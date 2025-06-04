"Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с необычным сообщением

Российская военная радиостанция УВБ-76 транслировала в эфир необычное сообщение.

© Российская Газета

Как правило, радиограммы УВБ-76 состоят из нескольких групп символов и слова на кириллице: понятного или условно понятного. Например, "хрюкостяг".

На этот раз слов в сообщении два. Полностью оно выглядит так: "НЖТИ 50809 АЗОТОБАСК 7719 4842 ОШОЛИНЬ 1340 7223". Радиостанция передала его 4 июня в 19:51 мск, пишет следящий за активностью источника канал "УВБ-76 логи".

Ранее в среду посольство США в Киеве опубликовало предупреждение о возможном массированном ударе со стороны России.

По данным из открытых источников, УВБ-76 ведет круглосуточное вещание с 1975 года. Большую часть времени станция излучает фоновый сигнал, за что получила среди радиолюбителей и разведывательных служб прозвище "жужжалка" (buzzer).

Радио Судного дня: что нужно знать о номерной станции УВБ-76

Адресаты и смысл кодированных голосовых сообщений на русском языке, которые время от времени транслирует УВБ-76, не разглашаются. По версии BBC, станция связана с автоматической системой ответного ядерного удара "Периметр" и является одним из ее предохранителей.

За это ее прозвали "Радиостанцией Судного дня".