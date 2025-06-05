Открыто универсальное правило, по которому устроена жизнь на Земле

Международная команда ученых выяснила: несмотря на огромное разнообразие форм жизни и условий обитания, распределение видов на нашей планете подчиняется единому закону. Это поможет глубже понять, как устроена биосфера Земли и как она может измениться в условиях глобальных экологических потрясений. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

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Исследователи изучили, как различные группы организмов — от амфибий и млекопитающих до деревьев и морских скатов — распределены по биорегионам Земли. Эти биорегионы отделены друг от друга океанами, горами и экстремальными климатическими зонами, из-за чего каждая из них развивалась как отдельная «лаборатория эволюции».

Ожидалось, что у каждого региона будет свой уникальный рисунок распределения видов, однако результаты оказались удивительно единообразными. Во всех биорегионах обнаруживалась «ядровая» зона — участок, где сосредоточено большинство видов. Из этой центральной области виды распространяются наружу, но лишь немногие способны выжить за ее пределами.

«Похоже, такие ядра создают оптимальные условия для жизни и разнообразия. Они становятся источниками, из которых жизнь «растекается» в другие части региона», — объяснил ведущий автор исследования Рубен Бернардо-Мадрид.

Этот универсальный принцип связан с так называемой экологической фильтрацией — только те виды, которые способны выдерживать сложные условия, такие как жара или засуха, могут освоить новые территории. Хотя эта теория давно известна в экологии, до сих пор не существовало столь масштабного подтверждения ее справедливости для всех форм жизни сразу.

Открытие подчеркивает исключительную ценность некоторых, на первый взгляд, небольших участков Земли для поддержания общего биоразнообразия планеты — и важность их охраны.