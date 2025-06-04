Аудитория ТВ активно молодеет: Участники ТММ-2025 обсудили тренды и вызовы отечественного медиарынка

29 мая в Москве состоялся IX ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы». В этот раз площадкой для масштабного отраслевого мероприятия стал бизнес-центр «Северная Башня», расположенный в кластере ММДЦ «Москва Сити».

© ООО "ТМТ Конференции".

Генеральным партнером Форума выступил крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор». Мероприятие прошло при поддержке Минцифры РФ, а также отраслевых партнеров.

Главной темой пленарной дискуссии Форума стали тренды в формировании единого цифрового пространства и использование инновационных решений в отрасли медиа. Особая роль в обсуждении была отведена перспективам линейного ТВ и эволюции кроссплатформенности. Эфирному телерадиовещанию удаётся сохранить свою роль в жизни общества и медиаиндустрии, несмотря на развитие IPTV и OTT. Это подтверждается активным развитием телеканалов, появлением новых проектов, а также синергией ТВ и онлайн-кинотеатров.

Модераторами пленарной дискуссии выступили генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков и корреспондент РБК Евгения Стогова.

По словам коммерческого директора «Триколор» Олега Стручковского, последние исследования отрасли показывают, что привычки аудитории активно меняются. Сдвиг намечается не только в плоскости жанра, но и в плоскости возраста.

«Если смотреть на исследования, которые мы проводим регулярно, то кроме жанрового смещения происходит «омоложение» аудитории. Принято считать, что телевидение предпочитают люди более старшего возраста, но сейчас мы видим, что средний возраст смотрящей аудитории снижается. Совсем недавно блогеры были в интернете, а сейчас они стали телеведущими. Появляются каналы, которые полностью состоят из авторского контента и это воспринимается нормально, нашим клиентам это нравится», — рассказал Олег Стручковский.

Рассуждая о будущем линейного ТВ, трансформации которого была посвящена пленарная дискуссия «Cтратегия формирования единого цифрового пространства с учетом новых смыслов и привычек аудитории как вызов для медиабизнеса», в «Триколор» обратили внимание, что линейное ТВ даёт умеренное разнообразие контента.

«Линейное телевидение — это рекомендательная жанровая система. Когда я выбираю контент в OTT или интернете, то мне надо найти, выбрать и включить. Линейное же ТВ позволяет исключить минимум один шаг в этой цепочке, ведь оно показывает всегда. К тому же просмотр телевидения в фоновом режиме никто не отменял. Поэтому мы в "Триколор” позитивно оцениваем этот рынок», — отметил Олег Стручковский.

Другим актуальным темам отрасли были посвящены три сессии «ТелеМультиМедиа Форум». Участники мероприятия обсудили «окно возможностей» для технологического развития, которое открывается на российском рынке с уходом зарубежных компаний, роль телевизионных трансляций на стриминговых платформах, возможности генерации видео для индустрии медиа, инновации рекомендательных ИИ-сервисов и другие актуальные темы.

Участники IX ежегодного «ТелеМультиМедиа Форум 2025» отметили высокий уровень организации мероприятия, роль которого в отрасли с каждым годом растёт. В Форуме приняли участие около 200 человек, в том числе первые лица индустрии медиа.

Портал «Рамблер» — генеральный информационный партнер «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы».