Журналисты опубликовали обзор северокорейского смартфона Samtaesung 8

Тайно вывезенный из Северной Кореи смартфон Samtaesung 8 попал в руки журналистов, и, как сообщается, раскрыл масштабы цифрового шпионажа за северокорейцами. Об этом сообщает издание Daily Mail. Телефон был вывезен из Северной Кореи в 2024 году.

Модифицированный северокорейский телефон оснащен функцией «страшного скриншота», которая отслеживает каждое действие пользователя. Программное обеспечение автоматически делает снимок экрана каждые пять минут, сохраняя его в папке, недоступной для владельца, но просматриваемой властями КНДР. Эта система позволяет убедиться, что граждане не ищут запрещенную информацию и не делятся ничем, критикующим правительство.

Помимо этого, в телефоне реализована функция, предотвращающая ввод некоторых популярных южнокорейских терминов. Например, южнокорейское слово «оппа» (сленговое обозначение «бойфренда») автоматически заменяется на «товарищ». Также было обнаружено, что название «Нампан» (Южная Корея) автоматически редактируется на «марионеточное государство» — официальный термин правительства КНДР.

Сообщается, что Северная Корея строго ограничивает доступ к глобальному интернету, а все средства массовой информации находятся под контролем государства. Но, несмотря на это, Южная Корея находит способы доставки запрещенной информации в соседнее государство. Для этого используется не только радио. Ежемесячно в КНДР контрабандой доставляются тысячи USB-накопителей и карт MicroSD, содержащих южнокорейскую музыку, телешоу, фильмы и образовательные материалы о демократии. Цель этих усилий — подорвать официальную пропаганду, показывая северокорейцам, насколько богаты, счастливы и свободны люди в Южной Корее.