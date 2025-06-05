На Кипре найдены гробницы бронзового века с ценными артефактами

В некрополе города-порта Дромолаксия-Визакия (район Хала Султан Текке, западное побережье озера Ларнака) археологи обнаружили серию богатых погребений, датируемых XIV веком до н.э.

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Находки свидетельствуют об активных торговых связях с Эгейским миром, Египтом, Анатолией и Ближним Востоком. Об открытии сообщается в официальном пресс-релизе Республика Кипр.

Древний порт и городская элита

Дромолаксия-Визакия, процветавшая примерно с 1630 по 1150 гг. до н.э., занимала не менее 25 гектаров и служила важным морским портом на Кипре в позднем бронзовом веке. Раскопки проводила международная команда под руководством профессора Питера М. Фишера (Университет Гетеборга), при участии Кипрского института, музея Ларнаки и других специалистов.

Работы сосредоточились на участке A, где были обнаружены три камерные гробницы — ZZ, ABE и ABW. Их потолки обрушились еще в древности, что, с одной стороны, повредило часть артефактов, но с другой — надежно запечатало погребения, сохранив их в «законсервированном» виде. Эти находки предоставляют ценные сведения о погребальных обрядах и межкультурных связях жителей города.

Гробницы содержали разнообразные местные изделия — керамику, украшения, инструменты — а также большое количество предметов иностранного происхождения. Среди них:

«критиры с колесницами» — сосуды из Эгейского мира, украшенные изображениями воинов на колесницах, запряженных парой лошадей.

микенская керамика — по данным нейтронно-активационного анализа, большая часть сосудов была изготовлена в Бербати и Тиринфе (Пелопоннес).

предметы из Египта — слоновая кость, кость бегемота, скарабаи, алебастровые сосуды и драгоценные металлы.

цилиндрические печати — одна из гематита, другая — необычно из бронзы. Обе украшены рельефами богов, людей, животных и символов.

Особого внимания заслуживает местная глиняная фигурка: женщина в виде птицы, выполненная в сидячей позе — редкий и загадочный предмет религиозного или ритуального характера.

Семейные усыпальницы

Археологи установили, что гробницы использовались многими поколениями. Останки принадлежат новорожденным, детям, взрослым и пожилым людям (старше 40 лет), что указывает на низкую среднюю продолжительность жизни в то время. Погребения демонстрируют сознательную перекладку костей предыдущих поколений, возможно, в рамках сложных ритуальных практик и почитания предков.