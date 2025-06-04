Путин призвал организовать поддержку российского мессенджера

Государственные и финансовые услуги необходимо перевести на платформу отечественного мессенджера. Такое поручение дал членам правительства на совещании президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что для организации оптимальной поддержки российского мессенджера необходимо те услуги, которые предоставляют различные ведомства и финансовые учреждения, следует переводить на эту платформу.

30 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в настоящее время в России создается замена иностранных мессенджеров. Российский национальный сервис выйдет на новый уровень функциональности, он станет осознанным выбором каждого россиянина, резюмировал депутат. По его словам, WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требования российского законодательства, пользуясь тем, что им нет замены.

Также Боярский сообщил о внесении поправок в проект о создании в России национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг.

Депутат отметил, что сервис станет безопасной площадкой для общения, телефонных разговоров и получения государственных и коммерческих услуг.