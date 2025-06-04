Россиянам назвали простой способ распознать мошеннические ссылки

МВД России порекомендовало жителям страны проверять ссылки, полученные в мессенджерах, на специальном сайте. Простой способ уберечься от мошенников ведомство назвало в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Для проверки ссылки на предмет фишинга или вредоносного программного обеспечения в МВД посоветовали воспользоваться сайтом VirusTotal, который анализирует подозрительные файлы и ссылки. Чтобы проверить адрес, нужно скопировать его и вставить на портале в строку поиска в разделе с URL, указали в ведомстве.

Согласно опубликованным скриншотам, VirusTotal затем покажет, безопасна ли проверяемая ссылка с точки зрения разных поставщиков систем безопасности. Положительный ответ будет показан зеленым цветом, а отрицательный — красным. «Если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, проверяемый сайт опасен!» — предупредили в МВД.

Читать новость полностью

Эксперты «1С-Битрикс» предупреждают: в 2025 году усиливается волна целевых фишинговых атак на компании. Сейчас под ударом в основном малый и средний бизнес, но в ближайшее время кибермошенники возьмутся и за крупные организации.

Главная цель таких атак — выманить у сотрудников логины и пароли от внутренних систем, чтобы получить доступ к корпоративным данным и разрушить инфраструктуру компании изнутри.

Работают злоумышленники через психологию — делают ставку на невнимательность, доверчивость и слабую техническую подготовку пользователей.

Как это обычно происходит: сотрудник получает письмо с ссылкой на фейковый сайт, внешне очень похожий на внутренний портал его компании. Он вводит свои данные — и всё, доступ уходит в руки злоумышленников.

Как защититься:

Включите двухфакторную аутентификацию — желательно с помощью мобильного приложения. Используйте уникальные пароли для корпоративных сервисов — не повторяйте их с другими аккаунтами. Обновляйте программное обеспечение вовремя. Не кликайте по ссылкам сразу из писем и сообщений. Проверьте, куда ведёт ссылка, прежде чем перейти. Обращайте внимание на адрес сайта — мошенники могут заменить одну букву на похожую. Проверяйте, кто отправил письмо. Если что-то кажется странным — уточните в другом канале связи. Не открывайте вложения в подозрительных письмах, особенно если это .exe, .js, .scr или архивы с паролем. Используйте фильтры почты, если они ещё не настроены. Общайтесь с коллегами только в защищённых корпоративных мессенджерах, а не в популярных общих чатах. Будьте внимательны к странным просьбам. Например, если «руководитель» в чате просит срочно перевести деньги — обязательно уточните у кого-то ещё из начальства.

И самое главное:

Технические средства не всегда спасают — основная цель атакующего не система, а человек. Поэтому нужно регулярно обучать сотрудников правилам цифровой гигиены, особенно новых. Раз в год — минимум. А ещё стоит рассылать короткие и понятные памятки: как распознать фишинг и что делать, если письмо вызывает сомнение.

Россиянам рассказали о мошеннических письмах, которые сообщают якобы о проблемах с безопасностью «Госуслуг»

С начала марта 2025 года специалисты «Лаборатории Касперского» заблокировали сотни мошеннических писем, которые маскировались под уведомления от государственного справочного портала. В этих сообщениях злоумышленники сообщают о необычных действиях в личном кабинете и просят жертв позвонить по указанному номеру якобы для защиты аккаунта. Такие письма могут немного отличаться — в одних говорят о выгрузке личных данных, в других — о подозрительном входе или о доверенности, прикреплённой к аккаунту.

Эксперты объяснили, что речь идёт о вишинге — виде мошенничества, где жертву заставляют звонить на поддельный номер. Чтобы убедить пользователей, мошенники вставляют в письма разные технические детали, например, IP-адрес или марку устройства, с которого якобы заходили в аккаунт. Специалисты советуют обращать внимание на адрес отправителя, — если он выглядит подозрительно и не совпадает с официальным, это повод насторожиться и ни в коем случае не звонить.

В «Лаборатории Касперского» также рассказали, что мошенники постоянно меняют номера телефонов в таких письмах. Когда человек звонит, его просят назвать одноразовый код, а дальше начинается классическая схема с угрозами по кредитам и просьбами помочь в расследовании. В итоге злоумышленники пытаются заставить перевести деньги, снять их или получить доступ к аккаунту. Эксперты советуют не звонить по неизвестным номерам и проверять информацию только через официальный сайт. Чтобы защитить себя, важно не сообщать посторонним коды из уведомлений и завершать разговоры, если собеседник давит психологически.

Злоумышленникам удалось подделать сайт МВД России для хищения данных россиян. Ресурс уже направили на блокировку, но могут появиться другие подобные порталы.

Об этом в четверг, 29 мая, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

— Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах, — говорится в сообщении.

На скриншоте, опубликованном ведомством, заметно, что на мошенническом сайте присутствует услуга «приема обращений», где нужно указать личные данные. Правоохранительные органы рекомендовали внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на предмет ошибок, чтобы определить поддельный ресурс, передает Telegram-канал Вестник Киберполиции России.

Читать новость полностью

В России с 4 июня начнут блокировать сайты мошенников, которые крадут личные данные и пароли граждан. Проект будет работать в пилотном режиме до 1 марта 2026 года, сообщает ТАСС.

Целью проекта, по данным МВД, является создание эффективного механизма защиты пользователей от интернет-мошенничества, а также отработка слаженного взаимодействия ключевых ведомств (Минцифры, МВД, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратуры и других) и интернет-инфраструктуры.

Уточняется, что новая система будет мгновенно выявлять поддельные сайты и приложения и блокировать их.