Бюджетные смартфоны Samsung получат оптическую стабилизацию камеры

Samsung готовит новый смартфон Galaxy A17. По последним данным из Кореи, у новой модели будет оптическая стабилизация изображения (OIS) в основной камере. Раньше эта функция была доступна только в дорогих флагманах. Да, в последние годы постепенно появилась и в среднеценовом сегменте, но теперь Samsung планирует добавить её даже в более бюджетный смартфон.

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Раньше OIS можно было найти в моделях Galaxy A20 и выше, а недавно — в A26. Чтобы снизить стоимость, компания собирается использовать простой механизм стабилизации на пружинах, который обходится примерно на 20% дешевле стандартных решений.

Когда именно выйдет Galaxy A17, пока неизвестно, но ждать, очевидно, осталось недолго.