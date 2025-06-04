Названы компании, которые первыми получат спутниковый интернет от «Бюро 1440»

Крупнейшие российские предприятия, включая «СвязьТранснефть», алмазодобывающую компанию АЛРОСА, горно-металлургическую компанию «Северсталь», а также золотодобывающее предприятие «Омсукчанская горно-геологическая компания» и подведомственный ИТ-интегратор транспортного комплекса ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», станут первыми пользователями услуг высокоскоростной спутниковой передачи данных от российской аэрокосмической компании «Бюро 1440». Соответствующие соглашения были подписаны в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

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Сотрудничество предусматривает предоставление спутниковой связи нового поколения, абонентского оборудования и сетей передачи данных для тестирования и интеграции в технологические процессы промышленных предприятий и операторов транспортной инфраструктуры. Партнеры совместно с «Бюро 1440» проработают сценарии использования спутникового широкополосного доступа (ШПД) для решения текущих и перспективных бизнес-задач, а также проведут тестирование оборудования и сетей для обеспечения быстрого подключения и проверки качества сигнала.

Сервис связи нового поколения, основанный на низкоорбитальной группировке «Бюро 1440», обещает высокие скорости, низкую задержку и глобальное покрытие. Это позволит промышленным предприятиям оперативно обмениваться данными с объектами, расположенными на удаленных территориях, и эффективно использовать большие данные.

Тестирование и подключение первых объектов запланированы на 2026 год, а запуск сервиса в режиме 24/7 ожидается в 2027 году, что, по мнению компании, придаст дополнительный импульс цифровизации всей российской промышленности.