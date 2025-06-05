Vivo представила фотографии нового складного смартфона X Fold 5

Vivo представила реальные фотографии нового складного смартфона X Fold 5, показав его в сравнении с iPhone 16 Pro Max. Новинка оказалась совсем немного толще iPhone в сложенном виде — всего 9,33 мм против 8,25 мм. А в разложенном состоянии толщина устройства составит всего 4,3 мм, что делает его одним из самых тонких складных смартфонов на рынке.

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По словам менеджера Vivo, вес смартфона — около 209 грамм, что делает его также самым лёгким среди крупных складных моделей. Кроме того, X Fold 5 первым в своём классе получит тройную защиту — предположительно от воды, пыли и падений.

Согласно утечкам, смартфон получит два дисплея с частотой обновления 120 Гц: внешний 6,53 дюйма и внутренний 8,03 дюйма с разрешением 2K+. Работать устройство будет на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Также заявлена большая батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой — 90 Вт по кабелю и 30 Вт по беспроводной сети. Камеры: две фронтальные по 32 Мп и тройная основная с сенсорами по 50 Мп, включая телефото-объектив.

Ожидается, что смартфон представят в Китае уже в этом месяце.