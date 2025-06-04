Коммерческий доход SpaceX может превысить бюджет NASA

Американский бизнесмен Илон Маск ожидает, что в 2026 году коммерческий доход его компании SpaceX превысит бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Маска, в этом году выручка SpaceX достигнет $15,5 млрд, из них на долю NASA пришлось около $1,1 млрд.

«Возможно, будет интересная веха. Коммерческий доход SpaceX от космоса превысит весь бюджет NASA в следующем году», - заметил предприниматель.

Выручку SpaceX по итогам прошлого года различные аналитики оценивали в диапазоне от $11,8 до $15 млрд. В прошлом году SpaceX удалось осуществить рекордные 134 пуска ракеты-носителя Falcon многоразового использования, компания превратилась в самого активного участника рынка коммерческих запусков, напоминает 3dnews.ru.

При этом ожидается, что до конца текущего года SpaceX осуществит 170 запусков. Также компания предоставляет услуги связи, через спутники Starlink. При этом именно SpaceX может стать одним из главных подрядчиков по созданию «Золотого купола» США.

Администрация президента США Дональда Трампа хочет создать систему противоракетной обороны «Золотой купол» по примеру израильского «Железного купола», защищающего целые районы и города, а не отдельные объекты. В январе Трамп подписал указ о разработке подобной системы. Он подчеркивал, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается «самой катастрофической» для США. В мае Трамп представил проект системы стоимостью $175 млрд.