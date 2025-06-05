В Швеции нашли клад эпохи викингов

В городе Тэбю (Täby) под Стокгольмом археологи из шведской организации Arkeologerna обнаружили редкий клад эпохи викингов и следы древнего поселения. Находки проливают свет на жизнь и международные связи скандинавов более тысячи лет назад.

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Во время раскопок специалисты нашли остатки 34 построек, кладбище и 1450 артефактов, среди которых — большой серебряный клад. В него входили изысканные шейные и наручные кольца, серебряный амулет, бусины, жемчуг и подвески из монет. Клад находился в керамическом горшке, где также лежал тканевый мешочек с подвесками, зернами, лекарственными растениями и жемчугом.

Монеты, использованные для подвесок, происходят из самых разных уголков средневекового мира — Персии, Баварии, Богемии, Нормандии и Англии. Это указывает на широкий торговый и культурный обмен в эпоху викингов.

По словам Джона Хэмилтона из Государственных исторических музеев Швеции:

«Эта находка уникальна не только из-за разнообразия серебряных предметов, но и из-за ее связи с фермой и захоронением. Возможно, клад был захоронен во время церемонии в честь высокопоставленной женщины».

Поселение располагалось на холме с видом на леса Виггбюхольма. Археологические данные указывают, что место активно использовалось для сельского хозяйства с 500 по 1050 годы н.э., охватывая конец железного века и начало Средневековья.

Кроме клада, были найдены многочисленные фрагменты керамики. Хотя часть сосудов сделана из местной глины, их форма схожа с посудой из других регионов Балтийского моря. Это может свидетельствовать о миграции жителей с других территорий.

Проведенный анализ ДНК останков четырех мужчин показал, что большинство из них были родственниками, однако несколько — пришлые, неродственные люди, что подтверждает смешанный состав древнего населения.

По словам археологов, эта находка не только раскрывает детали жизни древнего скандинавского общества, но и подчеркивает его широкие международные связи — от Ближнего Востока до Британских островов.