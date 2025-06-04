Информации о том, что случилось с археологическими находками, которые хранились в Суджанском музее и были уничтожены 14 марта, до сих пор нет. Утрачены пять кладов из Курчатовского, Суджанского и Курского музеев археологии. Около 250 предметов из клада под Конопелькой сохранились в ГИМе, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олега Радюша.

В музее Суджи находилось несколько сотен предметов, собранных участниками отряда Института археологии РАН и местными жителями. Они рассказывают об истории заселения региона в период с II по VII век.

Как уточняется, среди утраченных памятников – Гочевское городище XIV-XV веков и древнерусское городище Горнальское. Многие важные археологические находки оказались на оккупированной территории.

Украинские власти утверждают, что клады Курской области – наследие Украины. Однако многие находки сделаны до революции или в советский период, отметил Радюш. Существует программа по возвращению украинских древностей из российских музеев, финансируемая Германией и Гете-институтом. Но Эрмитаж не вернет золото скифов, говорится в материале.

Радюш подчеркнул важность сохранения археологического наследия, которое формировалось на обширных территориях от Алтая до Причерноморья.