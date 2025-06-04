Google Chrome свернет поддержку некоторых российских расширений

До конца июня 2025 года популярный браузер Google Chrome свернет поддержку основных российских расширений, необходимых для функционирования электронной подписи.

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В частности, ограничения коснутся плагинов для CryptoPro и портала «Госуслуги», отсутствие которых лишает возможности полноценно работать с цифровыми подписями.

«Предстоящие изменения коснутся расширений, использующих устаревший протокол manifest v2, от которого Google последовательно отказывается. Еще в 2023 году Google начала переход на формат v3, содержащий ряд важных нововведений», – пишет МК.

Речь идет о расширениях, обеспечивающих взаимодействие с установленными криптографическими средствами, включая определение электронных ключей и подписание различной документации. В новых версиях Google Chrome их работа будет заблокирована, а установка через официальный магазин станет невозможной.

Россиянам рекомендуют сохранить уже установленные расширения: если они присутствуют на устройстве, останется возможность попытаться запустить их вручную через настройки Chrome. В качестве альтернативы рассматривается переход на другие браузеры. Также гражданам советуют временно приостановить обновления Chrome или установить более раннюю версию браузера самостоятельно.