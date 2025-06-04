Microsoft упростит быстрое восстановление Windows

Компания Microsoft тестирует новую страницу в настройках Windows для быстрого восстановления системы, позволяющую настраивать функцию восстановления, частоту поиска доступных исправлений и перезагрузки устройства.

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Обновление делает управление опциями восстановления более удобным, предоставляя доступ к важным функциям из раздела настроек. Тестирование ведётся среди участников программы Insider Preview Build 26120.4230.

Тестировщики могут проверить новые изменения, протестировав быстрое восстановление машины. Microsoft призывает инсайдеров делиться своим мнением о функционале новой страницы, которая также будет доступна в канале Dev Channel для дальнейшего тестирования на стабильность работы и исправлений.