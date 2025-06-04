Microsoft упростит быстрое восстановление Windows

Microsoft добавит настройки для упрощения быстрого восстановления Windows
Компания Microsoft тестирует новую страницу в настройках Windows для быстрого восстановления системы, позволяющую настраивать функцию восстановления, частоту поиска доступных исправлений и перезагрузки устройства.
Обновление делает управление опциями восстановления более удобным, предоставляя доступ к важным функциям из раздела настроек. Тестирование ведётся среди участников программы Insider Preview Build 26120.4230.
Тестировщики могут проверить новые изменения, протестировав быстрое восстановление машины. Microsoft призывает инсайдеров делиться своим мнением о функционале новой страницы, которая также будет доступна в канале Dev Channel для дальнейшего тестирования на стабильность работы и исправлений.
«С помощью новой страницы настроек можно легко проверить, включена ли функция, настроить её на автоматический поиск доступных исправлений, установить частоту проверок и выбрать время перезапуска устройства для применения необходимых исправлений», — сказано в блоге Microsoft.