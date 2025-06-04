Корабль Resilience сделал снимки лунного ландшафта

Космический корабль Resilience, разработанный компанией ispace, достиг расстояния в 100 километров от поверхности Луны. В процессе полета он сделал снимки лунного ландшафта и частей своего корпуса с помощью камеры, расположенной на верхней части аппарата, передает ixbt.com.

Старт был осуществлен в январе 2025 года вместе с американским модулем Blue Ghost, который успешно приземлился в марте того же года. Resilience выбрал более долгий путь к Луне, что заняло почти три месяца. Это было сделано для экономии топлива и обеспечения стабильной траектории полета, особенно после неудачной миссии Hakuto-R Mission 1 в 2023 году, когда корабль разбился.

На борту космического аппарата находится микролуноход Tenacious, модуль для приготовления пищи и культурные артефакты. Это делает аппарат своеобразным демонстратором технологий. Посадка в районе Моря Холода запланирована на 6 июня 2025 года в 04:24 по японскому времени (22:24 5 июня по Москве). Состояние модуля оценивается как хорошее.

Ранее посадочный модуль Resilience, разработанный японской компанией Ispace, сделал новый снимок с селеноцентрической орбиты, запечатлев южный полюс Луны.