Недавно стало известно, что Samsung начала разработку «умного» кольца Galaxy Ring 2, которое находится на начальной стадии, и релиз в 2025 году вряд ли состоится.

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Устройство, вероятно, будет выпущено «вместе с Galaxy S26 или позже», с фокусом на более тонком профиле, точности датчиков и времени автономной работы. Патенты указывают на возможное использование гибкого дизайна для большего соответствия корпуса пальцам и для повышения точности датчиков.

Также разработчики рассматривают возможность превращения кольца в устройство ввода на основе жестов. Это даёт возможность управлять другими устройствами с помощью движений рук, расширяя функциональность кольца и предлагая новые способы использования.