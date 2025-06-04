Созданы контактные линзы, защищающие глаза от электромагнитных волн

Японские физики разработали прозрачное нанопокрытие для контактных линз, которое пропускает свет, но при этом защищает глаза от других форм электромагнитных волн, вырабатываемых электроникой и различными промышленными и медицинскими приборами.

Об этом сообщила пресс-служба Университета Васэда.

"Сейчас большое внимание со стороны публики привлекает идея разработки "умных" контактных линз со встроенной электроникой. Если такие технологии будут созданы, это означает, что наши глаза будут подвергаться прямому действию электромагнитных волн, вырабатываемых системами связи таких линз. Для защиты от этих волн мы разработали специальное покрытие на базе двумерных материалов", - пояснил профессор Университета Васэда (Япония) Такео Мияке, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Для решения этой проблемы физики разработали подход, позволяющий наносить на поверхность обычных контактных линз пленки из так называемых максенов. Так ученые называют двумерные материалы, состоящие из атомов переходных металлов и углерода, а также часто включающие в себя азот, фтор или кислород. Пленки из максенов обладают необычными свойствами, которые делают их похожими на металлы.

Японским физикам удалось подобрать такую структуру и свойства пленок из максенов на базе карбида титана, при которых они на 90% пропускают волны видимого света, но при этом блокируют прохождение тех форм электромагнитных колебаний, которые могут вырабатываться "умными" контактными линзами в процессе их работы. Исследователи изготовили несколько прототипов линз с нанопокрытием и изучили их защитные свойства на практике.

Для этого ученые нанесли контактные линзы на глаза животных и проследили, как максеновое покрытие взаимодействовало с микроволновым излучением. Эти опыты показали, что покрытие рассеивало порядка 93% электромагнитных волн в широком диапазоне частот и преобразовало его в ИК-излучение, значительно менее опасное для сетчатки и других компонентов глаз.

Как отмечают физики, разработанный ими подход позволяет наносить пленки из максенов на любые типы подложек и материалов, а также они обладают очень высоким уровнем биосовместимости. Это может позволить использовать данный материал для создания защитных покрытий не только для контактных линз, но и для различной биоэлектроники, медицинских имплантатов и других устройств, контактирующих с организмом пациента.